Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ

"Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам — членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации», — отметил собеседник агентства. — Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства".