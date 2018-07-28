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Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ
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Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия считает непрофессиональными заявления МИД Армении о необходимости смены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Об этом заявил в субботу ТАСС высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
"Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам — членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации», — отметил собеседник агентства. — Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства".
ТАСС: последние новости
Суд в Ереване освободил генсека ОДКБ после выплаты залога Положение православной церкви на Украине. Досье В Армении предложили начать процесс замены генсека ОДКБ
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