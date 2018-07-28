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Лукашенко отметил вклад Радика Батыршина в укрепление дружбы между народами СНГ
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Лукашенко отметил вклад Радика Батыршина в укрепление дружбы между народами СНГ 

Мир24 28 июля 2018
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 50-летним юбилеем председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радика Батыршина.
«Являясь талантливым журналистом и истинным профессионалом, вы смогли вписать немало ярких страниц в историю телевидения. Стали достойным ориентиром для молодого поколения журналистов, проявили глубокий патриотизм, работая в горячих точках», — сказано в поздравлении.
Белорусский лидер отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Радика Батыршина в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между народами стран СНГ.
«Сегодня возглавляемый вами коллектив объединяет профессионалов, которые оперативно и объективно освещают современные мировые процессы. Для нас особенно важна ваша принципиальность в достоверном отображении фактов и событий, происходящих в Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.
Радик Батыршин возглавляет МТРК «Мир» с 2007 года. Сегодня программы главного телерадиоканала Содружества Независимых Государств и Грузии транслируют в 20 странах. Потенциальная аудитория превышает 150 миллионов человек.
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