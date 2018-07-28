Лукашенко поручил создать компанию на принципах китайской корпорации

Поиск новых эффективных моделей хозяйствования убедили белорусского руководителя в целесообразности создания в стране индустриальной структуры на базе госсобственности, но функционирующей по принципам китайской корпорации CITIC Group.

Об этом шла речь речь сегодня у президента РБ на встрече с председателем правления этой крупной корпорации КНР Чан Чжэньмином. Глава государства приветствовал заинтересованность китайской стороны в производстве сельскохозяйственных продуктов на территории Беларуси с последующим экспортом на рынок КНР, сообщила его пресс-служба.

Он даже выразил заинтересованность в проведении своеобразного мастер-класса для белорусских руководителей. «Был бы очень благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом создать подобную компанию», — сказал Лукашенко. Обращаясь к ответственным за эти вопросы должностным лицам страны, президент подчеркнул, что пора, как говорится, засучив рукава, приступать к работе в этом направлении.

Уверенность в перспективности совместных инновационных проектов у белорусского руководителя строится на успешно пройденных этапах кооперации с китайскими партнерами. Он поблагодарил Чан Чжэньмина за помощь, которую его компания оказала в создании в РБ автомобильного завода, а также за содействие в модернизации цементных заводов и Оршанского льнокомбината.

"Никогда не скрывал, ни в Китае на переговорах с моим другом Си Цзиньпином , ни в Беларуси, ни в России , ни в Америке, что с величайшим уважением отношусь к вам и вашей компании", — заявил президент.

Сейчас корпорация из КНР приступает к организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Именно для этого и прибыл в белорусскую столицу Чан Чжэньмин. Лукашенко признался, что внимательно следил за его визитом и началом строительства комбината. «Это не только на меня, но и на весь белорусский народ произвело серьезное впечатление, — подчеркнул президент. — Отрадно, что сырье белорусское, а рынок мировой». Он заверил главу правления CITIC Group, что инвестиции корпорации в белорусскую экономику дадут свои позитивные результаты.

В свою очередь, Чан Чжэньмин в беседе с БЕЛТА отметил, что «между обеими странами сложились всепогодные партнерские отношения» и добавил, что «задача китайской компании заключается в том, чтобы воплотить в жизнь такое сотрудничество».

Компания намерена и впредь расширять сферы сотрудничества с Минском . Сейчас, например, она готовится к участию в тендере по проекту модернизации «Гродно-Азота», идут переговоры и по поставке оборудования для «Славкалия».

Визит представителей CITIC Group в Беларусь проходит 26-29 июля. В Пуховичском районе накануне был дан старт строительству по проекту «Организация высокотехнологичного производства полного цикла на 2016-2032 годы», который будет реализован с участием CITIC. Он предусматривает возведение комплексов по производству лизина и триптофана, сушки и хранения зерна, маслоэкстракционного и комбикормового заводов, создание автотранспортного предприятия и сырьевой базы.