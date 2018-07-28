Военнослужащие из 18 стран встретятся на «Снайперском рубеже» в Бресте

Конкурс «Снайперский рубеж», который в этом году проходит на территории Белоруссии , один из самых популярных среди участников АрМИ-2018

В Белоруссии в рамках Армейских международных игр на конкурсе «Снайперский рубеж» встретятся военнослужащие из 18 стран.

Соревнования пройдут в Бресте. Военные будут стрелять из снайперских винтовок, автомата Калашникова и пистолета Макарова, которые они смогут подогнать «под себя», поскольку все оружие будет новое.

Открытие конкурса «Снайперский рубеж» состоится 28 июля в Брестской крепости. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ , конкурс проводится на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций ВС Республики Беларусь с 28 июля по 9 августа.