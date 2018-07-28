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Военнослужащие из 18 стран встретятся на «Снайперском рубеже» в Бресте
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Военнослужащие из 18 стран встретятся на «Снайперском рубеже» в Бресте 

ТК «Звезда» 28 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс «Снайперский рубеж», который в этом году проходит на территории Белоруссии, один из самых популярных среди участников АрМИ-2018
В Белоруссии в рамках Армейских международных игр на конкурсе «Снайперский рубеж» встретятся военнослужащие из 18 стран.
Соревнования пройдут в Бресте. Военные будут стрелять из снайперских винтовок, автомата Калашникова и пистолета Макарова, которые они смогут подогнать «под себя», поскольку все оружие будет новое.
Открытие конкурса «Снайперский рубеж» состоится 28 июля в Брестской крепости. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, конкурс проводится на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций ВС Республики Беларусь с 28 июля по 9 августа.
Отмечается, что на внеконкурсной основе в соревнованиях лучших снайперов поучаствует команда ДОСААФ России.
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