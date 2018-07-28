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АБР и Узбекистан подписали заемное соглашение на 300 млн долларов
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АБР и Узбекистан подписали заемное соглашение на 300 млн долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 27 июля /Синьхуа/ — Азиатский банк развития и правительство Узбекистана сегодня подписали заемное соглашение на 300 млн долларов, сообщила пресс-служба представительства АБР в Ташкенте.
Средства выделяется для содействия улучшению экономического управления в Узбекистане с целью обеспечению макроэкономической стабильности и высокого уровня экономического роста.
АБР предоставит также техническое содействие в размере 1 млн долларов для укрепления потенциала правительства в реализации реформ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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