Ещё
В Армении обвинили главу ОДКБ в свержении конституционного порядка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении обвинили главу ОДКБ в свержении конституционного порядка 

BFM.RU 18 часов назад
Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян вызван на допрос по делу об убийствах во время протестных акций 1 марта 2008 года. Тогда он занимал должность секретаря Совета национальной безопасности. По этому делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров и объявленный в розыск бывший министр обороны Микаел Арутюнян, передает ТАСС.
Ранее Кочаряну и Хачатурову были предъявлены обвинения в свержении конституционного порядка. Генсек ОДКБ, служивший в 2008 году в ВС Армении, свою вину не признает. В четверг он был допрошен в качестве свидетеля.
BFM.RU: последние новости
«Внутриармянское перераспределение сил» Россиян ждет самое длительное затмение Луны за сто лет Эксперты ВОЗ дали совет, как в доме спастись от жары
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красную армию обвинили во вторжении на Украину177
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко274
Названа причина смерти Владимира Войновича87
Дачникам вновь усложнили жизнь20
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1130
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение