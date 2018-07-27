Бывший вице-премьер Армении вызван на допрос по делу о протестах 2008 года 

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян в пятницу был вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу об убийствах во время протестных акций 1 марта 2008 года. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в самой службе. В тот период Геворгян занимал должность секретаря Совета национальной безопасности страны.
По этому делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Юрий Хачатуров и объявленный в розыск бывший министр обороны Микаел Арутюнян.
Ранее в четверг Кочаряну и Хачатурову были предъявлены обвинения в свержении конституционного порядка. Специальная следственная служба Армении обратилась в суд с просьбой поместить их под арест в качестве меры пресечения.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.