Бывший вице-премьер Армении вызван на допрос по делу о протестах 2008 года

ЕРЕВАН , 27 июля. / ТАСС /. Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян в пятницу был вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу об убийствах во время протестных акций 1 марта 2008 года. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в самой службе. В тот период Геворгян занимал должность секретаря Совета национальной безопасности страны.

По этому делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян , генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Юрий Хачатуров и объявленный в розыск бывший министр обороны Микаел Арутюнян.

Ранее в четверг Кочаряну и Хачатурову были предъявлены обвинения в свержении конституционного порядка. Специальная следственная служба Армении обратилась в суд с просьбой поместить их под арест в качестве меры пресечения.