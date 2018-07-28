Ещё
Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, заявил в субботу пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.
Ранее Специальная следственная служба предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Его адвокат заявлял, что Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему обвинения в свержении конституционного строя. Накануне суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.
"Это строго правовой процесс, к расследуемому в Армении уголовному делу привлечен гражданин Армении. Одновременно, учитывая, что речь идет о действующем генеральном секретаре ОДКБ и придавая большую важность обеспечению авторитета и бесперебойной деятельности организации, государствам-партнерам ОДКБ предложено начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ", — говорится в обнародованном на странице МИД в Facebook ответе Балаяна на вопрос издания Tert.am.
Он добавил, что Армения строго придерживается обязательств по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах, проводимых в этом направлении.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян95
Кобзон впал в кому168
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением58
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг474
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю57
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Сестра Кобзона высказалась о коме артиста
Шоу-бизнес
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
01:18
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю
Общество
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение