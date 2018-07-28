Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ

Ранее Специальная следственная служба предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Его адвокат заявлял, что Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему обвинения в свержении конституционного строя. Накануне суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

"Это строго правовой процесс, к расследуемому в Армении уголовному делу привлечен гражданин Армении. Одновременно, учитывая, что речь идет о действующем генеральном секретаре ОДКБ и придавая большую важность обеспечению авторитета и бесперебойной деятельности организации, государствам-партнерам ОДКБ предложено начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ", — говорится в обнародованном на странице МИД в Facebook ответе Балаяна на вопрос издания Tert.am.

Он добавил, что Армения строго придерживается обязательств по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах, проводимых в этом направлении.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.