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Пашинян посетил Эрмитаж и встретился с директором музея
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Пашинян посетил Эрмитаж и встретился с директором музея 

Мир24 1 час назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Эрмитаж. Там он встретился с представителями российской интеллигенции и директором музея. Разговор шел о развитии культурных связей двух стран, передает «МИР 24».
Уже в ближайшем будущем специалисты из Санкт-Петербурга продолжат раскопки на территории Армении, а также организуют выставку экспонатов из Эрмитажа. Пашинян встретился с директором Эрмитажа.
«Мы тоже готовы обсуждать, что можно организовать в Эрмитаже. Я знаю, что в Эрмитаже есть очень много экспонатов с армянским происхождением, для нас это большая гордость», — заявил глава армянского правительства.
Интересно, что раскопки на территории Армении начал еще советский археолог — востоковед Борис Пиотровский. Бывший директор Эрмитажа и отец нынешнего главы музея — Михаила Пиотровского.
Ранее премьер-министр Армении посетил заседание Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге, где провел переговоры с главой правительства России Дмитрием Медведевым.
Пашинян отметил, что отношения России и Армении развиваются продуктивно и выразил уверенность, что в будущем они станут еще прочнее и эффективнее.
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