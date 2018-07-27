Пашинян посетил Эрмитаж и встретился с директором музея

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Эрмитаж . Там он встретился с представителями российской интеллигенции и директором музея. Разговор шел о развитии культурных связей двух стран, передает «МИР 24».

Уже в ближайшем будущем специалисты из Санкт-Петербурга продолжат раскопки на территории Армении, а также организуют выставку экспонатов из Эрмитажа. Пашинян встретился с директором Эрмитажа.

«Мы тоже готовы обсуждать, что можно организовать в Эрмитаже. Я знаю, что в Эрмитаже есть очень много экспонатов с армянским происхождением, для нас это большая гордость», — заявил глава армянского правительства.

Интересно, что раскопки на территории Армении начал еще советский археолог — востоковед Борис Пиотровский. Бывший директор Эрмитажа и отец нынешнего главы музея — Михаила Пиотровского

Дмитрием Медведевым. Ранее премьер-министр Армении посетил заседание Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге, где провел переговоры с главой правительства России

Пашинян отметил, что отношения России и Армении развиваются продуктивно и выразил уверенность, что в будущем они станут еще прочнее и эффективнее.

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