Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг

Зачем Пашинян пошел на резко антироссийский шаг

Сложно представить, чтобы, например, Норвегия внезапно отдала под суд генерального секретаря НАТО . Но в случае с Россией произошло нечто очень похожее — Армения предъявила обвинение действующему главе ОДКБ, важнейшего для Москвы военно-политического блока. Что же произошло и как на это стоило бы реагировать России?

В пятницу специальная следственная служба Армении обвинила генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова (занимает эту должность с 2017 года) в свержении конституционного строя. Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Следственная служба обратилась в суд для санкции на арест Хачатурова.

Накануне Хачатурова, который в 2008 году командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении, допросили в качестве свидетеля. Статья о «Свержении конституционного строя» появилась в Уголовном кодексе Армении после описываемых в деле событий. Иначе говоря, Хачатурова обвиняют в преступлении, которое он совершил, по версии же следствия, тогда, когда наказание за него еще не было предусмотрено. Как сообщают армянские СМИ, генсек ОДКБ в суде заявил, что не признает выдвинутого против него обвинения.

Накануне аналогичное обвинение предъявили бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну . В соответствии с УК, Кочаряну и Хачатурову грозит до 15 лет тюрьмы. В пятницу на допрос по этому же делу вызывался бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян, занимавший тогда должность секретаря Совета национальной безопасности. Еще один фигурант — экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян — объявлен в розыск, так как находится за пределами страны.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который на выборах в феврале 2008 года проиграл Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги против итогов голосования. Эти акции вылились 1-2 марта в массовые беспорядки и столкновения с силами правопорядка, в том числе и с гарнизоном, которым командовал Хачатуров. В результате погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Позже он был приговорен к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков, однако в мае 2011 года досрочно вышел на свободу по амнистии.

Свой нынешний пост Пашинян получил тоже благодаря протестам, которые вспыхнули в Армении в середине апреля. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции», добилась ухода Саргсяна в отставку и избрания на эту должность Пашиняна.

Белоруссия. ОДКБ — военно-политический союз, созданный несколькими государствами Евразии (в разное время организация объединяла от шести до девяти государств) на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят Армения, Казахстан Киргизия , Россия, Таджикистан

По сути ОДКБ является постсоветским ответом НАТО, которое после окончания Холодной войны не только сохранилось в качестве военно-политического блока, но и расширяется, поглощая новые страны Центральной и Восточной Европы. Но сравнивать ОДКБ и НАТО можно лишь по мобилизационным ресурсам и количеству ядерных боеголовок, в то время как бюджеты военных альянсов и вовсе несопоставимы. Так, бюджет ОДКБ в 2017 году составил 275,8 миллиона рублей (4,7 млн долларов), а в 2018 он составит 374,2 миллиона рублей (5,9 млн долларов), в то время как бюджет НАТО в 2017 году составил 2,1 млрд евро или 2,5 млрд долларов США. Таким образом разница в бюджетах составляет 538 раз.

При этом ОДКБ играет важнейшее значение для России с внешнеполитической точки зрения, ввиду чего Москва может болезненно реагировать на любые события, происходящие в странах-членах ОДКБ. И поведение нынешних ереванских властей здесь вряд ли станет исключением. Да и трудно представить, что условная Норвегия, являясь страной-членом НАТО, позволит себе задержать на своей территории действующего генсека альянса Йенса Столтенберга , предъявив ему, скажем, обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян затруднился назвать рациональные причины расследования уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года и высказал предположение, что Хачатуров не будет арестован. «Я почти уверен, что добиться ареста Хачатурова не удастся или по крайней мере это будет вопрос серьезного торга», — сказал Микаелян газете ВЗГЛЯД

В пользу Хачатурова говорит прежде всего то, что он действующий генсек ОДКБ. «Мне не кажется, что существует возможность арестовать действующего чиновника такого высокого уровня по делу, которое выглядит недостаточно убедительным. Это дело, где он не являлся политическим актором. Он был представителем армии», — отметил политолог.

Причины возобновления дела он видит в политике. «Сменилась власть. Те, кто тогда проиграли, были осуждены за эти беспорядки, сейчас победили. Теперь они хотят арестовать тех, кто сажал их в тюрьмы», — пояснил эксперт.

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков тоже уверен, что Хачатуров останется на свободе, к чему свои усилия приложит не только Россия, но и другие члены ОДКБ. Происходящее в Армении он назвал частью антироссийской политики нового премьера Никола Пашиняна.

«Слова Пашиняна о том, что он хочет продолжать политику добрососедского сотрудничества с Россией, неправда. Мы видим, что он горячо говорит о дружбе, но преследует политиков, которые ориентированы на Россию. Преследование официального лица ОДКБ — это проявление плохих отношений с российским руководством», — сказал Марков газете ВЗГЛЯД.

По мнению Маркова, при желании развивать отношения с Россией Пашинян приложил бы все усилия, чтобы не придавать подобному делу широкую огласку, а мог бы, например, попросить российское руководство рассмотреть вопрос об увольнении Хачатурова с поста главы ОДКБ. «А поскольку выбирается публичная ситуация, производится атака на ОДКБ, то Россия должна учесть, что в Армении к власти пришел антироссийский политик», — подчеркнул эксперт.

По его словам, многие из тех, кого Пашинян назначил на работу в правительстве, работали в различных НКО с финансированием из США Евросоюза . Именно под их влиянием Пашинян начал портить отношения с Россией. Марков также выразил уверенность, что вся эта история не отразится на деятельности Организации и она продолжит функционировать в полную силу.