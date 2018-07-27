Премьер Белоруссии предложил проводить заседания межправсовета раз в квартал

"Отмечу, что наши сегодняшние переговоры отчасти перенасыщены оттого, что с момента последней встречи прошло достаточно много времени — фактически полгода", — сказал он на заседании межправсовета в расширенном составе в пятницу в Санкт-Петербурге.

Это, по словам Кобякова, еще раз подтверждает важность возврата к договоренности о проведении заседаний межправсовета как минимум один раз в квартал.

"Если мы хотим предложить нашим главам государств до конца года принять декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов, то все стоящие пред нами вопросы должны быть отработаны к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета", — заявил белорусский премьер.

Он напомнил, что, согласно договоренностям, он состоится в октябре в Белоруссии.