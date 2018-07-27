Премьер Белоруссии предложил проводить заседания межправсовета раз в квартал 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков предложил вернуться к проведению заседаний Евразийского межправительственного совета не реже, чем раз в квартал.
"Отмечу, что наши сегодняшние переговоры отчасти перенасыщены оттого, что с момента последней встречи прошло достаточно много времени — фактически полгода", — сказал он на заседании межправсовета в расширенном составе в пятницу в Санкт-Петербурге.
Это, по словам Кобякова, еще раз подтверждает важность возврата к договоренности о проведении заседаний межправсовета как минимум один раз в квартал.
"Если мы хотим предложить нашим главам государств до конца года принять декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов, то все стоящие пред нами вопросы должны быть отработаны к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета", — заявил белорусский премьер.
Он напомнил, что, согласно договоренностям, он состоится в октябре в Белоруссии.
В ответ на слова Кобякова премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «нужно подумать о восстановлении разумной периодичности», которая ранее определялась в количестве приблизительно четырех встреч в год. «При том что, напомню, когда мы начинали работать, когда еще очень много было вопросов, мы вообще думали о том, что можно даже и шесть раз в год, если это потребуется, чтобы процесс не стоял», — добавил глава российского кабинета министров.