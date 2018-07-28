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Пост генсека ОДКБ останется за представителем Армении до 1 января 2020 года
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Пост генсека ОДКБ останется за представителем Армении до 1 января 2020 года 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 28 июл — РИА Новости. Пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности останется за представителем Армении до 1 января 2020 года, заявил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил в субботу, что государствам-партнерам ОДКБ предложено начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ организации.
"Существует решение Совета (ОДКБ — ред.) о том, что должность генерального секретаря занимают поочередно представители государств-членов организации в алфавитном порядке, по квоте. Должность генсека ОДКБ до 1 января 2020 года принадлежит Армении, это закреплено, в силе и остается за Арменией", — сказал Семериков изданию Tert.am.
Таким образом, если нынешнего генсека организации Юрия Хачатурова решат сменить на его посту, новым руководителем ОДКБ также станет представитель Армении.
Департамента информации и печати МИД РФ в субботу сообщил, что если Армения хочет сменить генерального секретаря ОДКБ, именно Ереван должен инициировать отзыв своего гражданина с этого поста.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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