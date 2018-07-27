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В ЕАЭС приняли решение о статусе Молдавии в организации
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В ЕАЭС приняли решение о статусе Молдавии в организации
РИА Новости
40 минут назад
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. МЕДВЕДЕВ СООБЩИЛ, ЧТО ОДОБРЕНО РЕШЕНИЕ О СТАТУСЕ
МОЛДАВИИ
В
ЕАЭС
В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ-НАБЛЮДАТЕЛЯ
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