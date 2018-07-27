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В ЕАЭС приняли решение о статусе Молдавии в организации
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В ЕАЭС приняли решение о статусе Молдавии в организации 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ СООБЩИЛ, ЧТО ОДОБРЕНО РЕШЕНИЕ О СТАТУСЕ МОЛДАВИИ В ЕАЭС В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ-НАБЛЮДАТЕЛЯ
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