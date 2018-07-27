Компания «Бобруйский бровар» обновила оформление пива «Жигулевское»

«Жигулевское» по-прежнему остается одним из востребованных сортов пива и производится в нескольких странах СНГ. Редизайн упаковки, заказанный белорусской компанией, призван сделать этикетку более броской, сохранив узнаваемость популярного напитка.

Специалисты AVC сохранили традиционный желтый фон этикетки и фирменный логотип, но усилили яркость цветов и контрастность переходов. Это решение, в сочетании с развернутой по диагонали синей плашкой, позволило акцентировать внимание на названии пива, создавая стильный и узнаваемый образ бренда.