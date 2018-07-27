Компания «Бобруйский бровар» обновила оформление пива «Жигулевское» 

«Жигулевское» по-прежнему остается одним из востребованных сортов пива и производится в нескольких странах СНГ. Редизайн упаковки, заказанный белорусской компанией, призван сделать этикетку более броской, сохранив узнаваемость популярного напитка.
Специалисты AVC сохранили традиционный желтый фон этикетки и фирменный логотип, но усилили яркость цветов и контрастность переходов. Это решение, в сочетании с развернутой по диагонали синей плашкой, позволило акцентировать внимание на названии пива, создавая стильный и узнаваемый образ бренда.
Разработчики обновленного дизайна также постарались подчеркнуть, что пиво выпущено именно в Белоруссии. На этот образ работает и название на белорусском языке, и использование видов Минска 70-х годов в качестве наполнения фона этикетки. Компания-производитель считает, что подобная географическая привязка будет способствовать увеличению объемов продаж, т.к. белорусские продукты традиционно считаются очень качественными и пользуются повышенным спросом.