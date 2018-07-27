Кремлю навязывают политику жесткого прагматизма в отношении Минска

Последнее заседание Высшего госсовета Союзного государства увенчалось совместным заявлением президентов о готовности укреплять и расширять стратегическое партнерство Белоруссии России . Однако определенные круги российской политической элиты настроены иначе — они скептически оценивают перспективы союза с Белоруссией и призывают Кремль к более прагматичным отношениям с Минском

«В настоящее время мы не видим никакого Союзного государства. Отношения между Россией и Белоруссией строятся на условиях, невыгодных Москве . Россия фактически превратилась в сырьевой придаток Белоруссии», — считает политолог Богдан Безпалько , член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

За несколько дней до визита Путина в Минск на заседание ВГС (19 июня) Безпалько пообщался с интернет-изданием «Свободная Пресса». Его интервью под заголовком «Путин едет к Лукашенко ставить вопрос ребром» можно рассматривать как своеобразное напутствие президенту России.

«Хотите считать Костюшко или Калиновского героями — на льготы не рассчитывайте»…

Безпалько не просто не рекомендовал, а, по сути, требовал от Путина не идти на уступки Лукашенко ни в чем, поскольку Минск не желает идти навстречу Москве. И даже наоборот — в Белоруссии начинают развиваться процессы, аналогичные тем, что недавно наблюдались в Украине , подчеркивал аналитик.

Он констатировал, что Белоруссия, будучи «ближайшим союзником» России, до сих пор не признала независимость Южной Осетии Абхазии . В то время как связи Минска с Тбилиси , напротив, интенсифицируются.

Минск, отмечал Безпалько, торгуется за каждое, даже незначительное, действие со своей стороны, причем торг этот, как правило, неравноценен: Россия предоставляет своему союзнику миллиарды долларов, колоссальный рынок, кредиты, дешевые нефть и газ, а Белоруссия — лишь разговоры о братстве и единстве вперемешку с бранью.

Белорусы отказали России в размещении на своей территории авиабазы, но при этом продолжают требовать от РФ за бесплатно дорогостоящую современную военную технику. Минск получает бесплатно российское вооружение, в частности — зенитные ракетные комплексы С-300, которые стоят более 100 млн долларов, возмущался политолог.

По его словам, белорусы «в основной свое массе» одобрили возвращение Крыма в состав России, но поколения сменяются. «И те люди, которые будут учиться по новым учебникам, начнут впитывать в себя совершенно иные ценности и идеи, построенные на белорусском варианте русофобии», — полагает московский аналитик.

«Поэтому либо мы будем обращаться к простым белорусам, либо должны размежеваться. И позволить Минску вести такую политику, какую он сочтет нужным, признав одновременно, что никаким союзником, партнером он не является, — отметил в интервью Безпалько. — И мы совершенно не обязаны содержать его экономику. Предоставлять рынок сбыта. Качать газ по льготным ценам. Беспошлинно поставлять нефть… Мы будем строить отношения с ними на прагматичной основе. Если вы хотите покупать газ, пожалуйста, покупайте его по мировым ценам…. Хотите считать Костюшко или Калиновского героями — да пожалуйста, но на льготы и преференции не рассчитывайте, а свои товары продавайте в ЕС ».

«Белоруссия — это Украина-light»

Эр-Риядом. Респектабельный аналитик тоже рекомендовал Кремлю перейти к более прагматичной политике в отношениях с ближайшими союзниками. Например, отмечал он, сложно не замечать «многовекторность» Астаны , ее постоянное маневрирование между Москвой, Вашингтоном, Пекином, Анкарой

В Белоруссии же, по мнению Храмчихина, все значительно хуже, чем в Казахстане

«Это уже, по сути, своеобразная Украина-light с выводом русофобии на уровень государственной политики. Весьма символично, что в отношении конфликта между Москвой и Киевом Минск занимает явно проукраинскую позицию — вплоть до поставок оборудования и техники для вооруженных сил Украины», — пишет Храмчихин.

При этом, добавляет он, «чем хуже отношения между Западом и Москвой, тем лучше они между Западом и Минском» — даже несмотря на то, что Лукашенко до сих пор слывет «последним диктатором Европы».

Аналитик считает, что Москва «совершила очевидную ошибку, искусственно форсируя создания Евразийского союза ». Но гораздо более глубокой проблемой ему видится общее отношение союзников к России. Они, пишет Храмчихин, ждут, что Россия продолжит «заниматься благотворительностью, граничащей с идиотизмом», «кормить и защищать соседей, получая в обмен в лучшем случае „братскую“ риторику, а чаще и вообще ничего».

«По-видимому, единственным вариантом действий Москвы в этой ситуации должен стать предельный прагматизм и неуклонное следование собственным интересам. Если союзники хотят от нас экономических преференций и военной защиты, то платой за это должна служить их полная политическая лояльность», — отмечается в статье.

Во внешней политике, считает Храмчихин, эта лояльность должна выражаться «в неукоснительном следовании союзническим обязательствам без всяких игр в многовекторность». Во внутренней — «в полном отказе от любой антироссийской пропаганды (в первую очередь — в официальной историографии, включая учебную литературу) и от любых притеснений русскоязычного населения и русского языка».

«Те, кто с этим не согласен и хочет быть полностью независимым, должны и получить полную независимость, в том числе от российского оружия и российских денег», — подчеркивает замдиректора Института политического и военного анализа.

Несмотря на противоречия, Белоруссия и Россия все еще чрезвычайно важны друг для друга

Понятно, что Храмчихин и Безпалько выражают не только (и не столько) свою точку зрения, а настроение определенных кругов российской политической элиты. Вопрос в том, насколько к их мнению прислушиваются в Кремле.

Не подлежит сомнению тот факт, что Москва и Минск все еще являются стратегически союзниками, а Лукашенко и Путин прекрасно понимают друг друга как политики, поскольку оба мыслят на долгосрочную перспективу. Хотя отношения двух стран отнюдь не идеальны, причем уже давно.

Проблемы заметно обострились после нападения России на Грузию в 2008 году и поддержки сепаратистов в Восточной Украине в 2014-м. Разногласия затронули даже военную сферу, которая всегда считалась образцом белорусско-российского сотрудничества, — Минск отказал Москве в строительстве аэродрома для боевой авиации.

Последние годы стратегические союзники периодически ссорятся по поводу цен на энергоносители, транзита, доступа на рынок друг друга. Но даже когда Минск выступает с резкой критикой Кремля, его потребность в российской помощи остается высокой — Россия по-прежнему является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику.

В свою очередь Белоруссия остается воротами в самое сердце России, ее промышленно важные области — Псковскую, Брянскую и Смоленскую — и непосредственно в Москву. На протяжении веков белорусская территория использовалась как путь для вторжения в Россию — этим путем шли и шведские короли, и Наполеон, и Гитлер. Такое географическое положение делает Белоруссию важной страной для России в экономическом, политическом и военном отношении.

И если раньше ЕС и НАТО намеревались расширять свое присутствие на постсоветском пространстве через Молдову , Украину и Грузию, то теперь велика вероятность того, что следующий стратегический удар по российским интересам может быть нанесен через Минск.

До тех пор, пока Белоруссия остается под российским влиянием, у России есть возможность размещать свои силы далеко за пределами собственных границ — в Центральной Европе и вблизи балтийских стран, которые образуют внешние границы ЕС и НАТО, и проводят выраженную антироссийскую политику.

Не последнюю роль в отношениях Москвы и Минска играет и фактор культурного влияния. Вопрос об ориентации десяти миллионов «братьев-славян» белорусов имеет для Москвы большое значение.

Таким образом, сценарий, который пытаются навязать Кремлю имперски настроенные круги российской элиты, может иметь самые печальные последствия не только для судьбы интеграционных проектов на постсоветском пространстве, но и для самой России.