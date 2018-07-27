Китайский Байинь и белорусский Брест стали городами-побратимами

Минск , 27 июля / Синьхуа / — Китайский город Байинь /провинция Ганьсу/ и белорусский Брест заключили в четверг соглашение о побратимских связях.

Договор предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в промышленности, предпринимательстве и торговле, социальной сфере, экологии, местном самоуправлении и молодежной политике. Стороны договорились обмениваться делегациями, передовым опытом, организовывать выставки и ярмарки предприятий двух городов.

В четверг проходил первый экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста. Его участниками стали представители 13 зарубежных делегаций.