Ещё
Китайский Байинь и белорусский Брест стали городами-побратимами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский Байинь и белорусский Брест стали городами-побратимами 

ИА Синьхуа 27 июля 2018
Минск, 27 июля /Синьхуа/ — Китайский город Байинь /провинция Ганьсу/ и белорусский Брест заключили в четверг соглашение о побратимских связях.
Договор предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в промышленности, предпринимательстве и торговле, социальной сфере, экологии, местном самоуправлении и молодежной политике. Стороны договорились обмениваться делегациями, передовым опытом, организовывать выставки и ярмарки предприятий двух городов.
В четверг проходил первый экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста. Его участниками стали представители 13 зарубежных делегаций.
ИА Синьхуа: последние новости
Казахстанские спасатели эвакуировали 6 туристов с ледника в Кыргызстане Премьер-министр Казахстана встретился с главой МИД Индии В Астане прошли переговоры глав МИД Казахстана и Палестины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США54
На «Нашествии» произошла трагедия162
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком41
Петросян: гора с плеч свалилась73
Путин сорвал наступление на Донбасс763
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение