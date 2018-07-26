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Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя
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Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя Армении. Об этом вечером 26 июля сообщила пресс-служба Специальной следственной службы страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян EPA-EFE/PHOTOLURE
"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — говорится в сообщении.
В соответствии с частью первой статьей 300.1 УК — свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией — Кочаряну грозит до 15 лет заключения.
В феврале-марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах — первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.
Среди организаторов манифестаций был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. На выборах тогда победил подавший в апреле нынешнего года в отставку премьер-министр Армении Серж Сарксян. Это произошло на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Николом Пашиняном.
1 марта в ходе столкновения митингующих с силовиками погибло не менее восьми демонстрантов и один военнослужащий, поэтому дело, в рамках которого Кочаряну предъявлено обвинение, в Армении называется «делом 1 марта». Протесты закончились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение — оно вступило в силу в ночь на 2 марта.
20 июля нынешнего года Пашинян заявил, что процесс над Кочаряном не должен превратиться в политическую расправу.
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