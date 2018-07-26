Российская команда в Белоруссии готовится к международному конкурсу «Снайперский рубеж» 

До начала соревнований военнослужащим предстоит проверить комплектность вооружения, провести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.
В соответствии с результатами жеребьевки, определившей порядок участия команд в первом этапе международного конкурса «Снайперский рубеж», который пройдет на учебном полигоне Брестский в Республике Беларусь, представители российской команды получили комплект вооружения, необходимого снаряжения и приступили к завершающему этапу подготовки к соревнованиям.
Российским снайперам предстоит проверить комплектность вооружения, провести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою. Кроме того, для допуска к соревнованиям всем участникам команды предстоит пройти медицинский комиссию.
Конкурс «Снайперский рубеж» Армейских международных игр будет проводиться с 28 июля по 9 августа на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии.
В конкурсе примут участие команды вооруженных сил 18 государств: России, Белоруссии, Филиппин, Сербии, Мьянмы, Казахстана, Ирана, Монголии, Армении, Китая, Азербайджана, Зимбабве, Марокко, Венесуэлы, Узбекистана, Киргизии, Бангладеша и Сирии. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвует команда ДОСААФ России.