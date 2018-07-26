Российская команда в Белоруссии готовится к международному конкурсу «Снайперский рубеж»

До начала соревнований военнослужащим предстоит проверить комплектность вооружения, провести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.

В соответствии с результатами жеребьевки, определившей порядок участия команд в первом этапе международного конкурса «Снайперский рубеж», который пройдет на учебном полигоне Брестский в Республике Беларусь , представители российской команды получили комплект вооружения, необходимого снаряжения и приступили к завершающему этапу подготовки к соревнованиям.

Российским снайперам предстоит проверить комплектность вооружения, провести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою. Кроме того, для допуска к соревнованиям всем участникам команды предстоит пройти медицинский комиссию.

Конкурс «Снайперский рубеж» Армейских международных игр будет проводиться с 28 июля по 9 августа на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии.