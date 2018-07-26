На Брестском полигоне в Белоруссии прошла жеребьевка команд-участниц конкурса АРМИ-2018 «Снайперский рубеж»

Сербии, Мьянмы, Казахстана. В частности, в индивидуальном зачете представитель российской команды стартует в первом забеге с соперниками из команд Филиппин

На учебном полигоне Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж», в ходе которой распределялась очередность выступления команд на первом этапе конкурса. Российские снайперы будут выступать под пятым номером.

Первый этап конкурса «Индивидуальный зачет» проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне в ночное время», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения».

В «Индивидуальном зачете» представитель российской команды стартует в первом забеге с представителями команд Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан.

Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь 28 июля по 9 августа.