На Брестском полигоне в Белоруссии прошла жеребьевка команд-участниц конкурса АРМИ-2018 «Снайперский рубеж» 

В частности, в индивидуальном зачете представитель российской команды стартует в первом забеге с соперниками из команд Филиппин, Сербии, Мьянмы, Казахстана.
На учебном полигоне Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж», в ходе которой распределялась очередность выступления команд на первом этапе конкурса. Российские снайперы будут выступать под пятым номером.
Первый этап конкурса «Индивидуальный зачет» проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне в ночное время», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения».
В «Индивидуальном зачете» представитель российской команды стартует в первом забеге с представителями команд Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан.
Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь 28 июля по 9 августа.
В соревнованиях принимают участие команды вооруженных сил 18 стран, среди которых помимо Российской Федерации принимают участие команды Республики Беларусь, Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Монголии, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Республики Азербайджан, Республики Зимбабве, Республики Марокко, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Народной Республики Бангладеш, Сирийской Арабской Республики. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвует команда ДОСААФ России.