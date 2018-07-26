Александр Лукашенко рассказал какими качествами должен обладать идеальный чиновник

Беларуси может появился государственная награда для госслужащих за добросовестную работу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть идеальный чиновник, сообщает «МИР 24».

По мнению белорусского лидера, госслужащий должен обладать высокими моральными качествами и широким кругозором.

Он отметил, что для чиновников должны быть созданы определенные условия: обеспечение жильем, медицинское обслуживание. Но взамен к ним должны предъявляться высокие требования.

-Люди должны видеть, что общество и президент тем самым предъявляют жесточайшие требования к государственным служащим. А за это им полагается это, это и это. За нарушения — уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это понимать, — заявил Александр Лукашенко.