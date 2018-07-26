Китайские военные примут участие в учениях ШОС «Мирная миссии-2018»

"Совместные военные учения «Мирная миссия-2018» стран-участниц ШОС пройдут в городе Чебаркуль Челябинской области . Тема этих учений «Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС», и основное внимание здесь будет уделяться подготовке ведения разведывательных миссий и слежки, совместном огневом поражении, ведению антитеррористических операций в населенных пунктах", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, «китайская сторона направит на учения 743 военнослужащих».

"Это очередные учения в рамках ШОС, которые направлены на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности между всеми странами ШОС, на повышение возможностей ответить на новые современные вызовы и угрозы, поддержание регионального мира и стабильности", — добавил Жэнь Гоцян.