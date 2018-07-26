Ещё
В Белоруссии разрабатывают антиинфляционную программу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии разрабатывают антиинфляционную программу 

Газета.Ru 26 июля 2018
Правительство Белоруссии вместе с Нацбанком страны разрабатывают антиинфляционную программу. Об этом сообщается на сайте белорусского регулятора.
Как стало известно, власти поставили цель ограничить инфляцию показателем не более 5% в 2019–2020 годах.
"Для решения этой задачи правительством и Национальным банком в настоящее время актуализируется антиинфляционная программа, в которой прежде всего усиливается блок мероприятий, направленных на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов", — заявили в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что реальные зарплаты в Белоруссии превысили размер оплаты труда в России.
Газета.Ru: последние новости
Пресс-секретарь Лукашенко отреагировал на информацию об инсульте президента Лукашенко высмеял сообщения о своей серьезной болезни Американскую транс-активистку не пустили в Минск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США54
На «Нашествии» произошла трагедия162
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком41
Петросян: гора с плеч свалилась73
Путин сорвал наступление на Донбасс763
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение