В Белоруссии разрабатывают антиинфляционную программу

Правительство Белоруссии вместе с Нацбанком страны разрабатывают антиинфляционную программу. Об этом сообщается на сайте белорусского регулятора.

Как стало известно, власти поставили цель ограничить инфляцию показателем не более 5% в 2019–2020 годах.

"Для решения этой задачи правительством и Национальным банком в настоящее время актуализируется антиинфляционная программа, в которой прежде всего усиливается блок мероприятий, направленных на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов", — заявили в Нацбанке.