Православные Литвы отметили 1030-летие Крещения Руси

ВИЛЬНЮС , 28 июля. / ТАСС /. Православные верующие Литвы отметили в субботу 1030-летие Крещения Руси. Как сообщили ТАСС в епархиальном управлении Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви Литвы Московского патриархата, во всех русских храмах страны прошли богослужения с торжественной литургией в честь праздничной даты, было зачитано послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В самом посещаемом литовскими православными храме — вильнюсской церкви Сошествия Святого духа на апостолов Свято-Духова монастыря — службу отслужил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Послание патриарха он зачитал перед нетленными мощами виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия — православных христиан, убитых в Великом княжестве Литовском в XIV веке. Заслушав пастырское обращение, верующие прикладывались к раке с мощами мучеников, зажигали свечи.

Первые православные верующие появились на территории Великого княжества Литовского, включавшего современные белорусские и украинские земли, после Крещения Киевской Руси в 988 году. Официально Литва избрала католический обряд православия в 1387 году при великом князе Ягайло.

Православными называют себя 145 тыс. жителей республики — две трети русскоязычного населения. В Литве насчитывается более 50 православных приходов.