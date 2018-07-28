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Православные Литвы отметили 1030-летие Крещения Руси
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Православные Литвы отметили 1030-летие Крещения Руси 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Кубанские Новости
ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Православные верующие Литвы отметили в субботу 1030-летие Крещения Руси. Как сообщили ТАСС в епархиальном управлении Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви Литвы Московского патриархата, во всех русских храмах страны прошли богослужения с торжественной литургией в честь праздничной даты, было зачитано послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В самом посещаемом литовскими православными храме — вильнюсской церкви Сошествия Святого духа на апостолов Свято-Духова монастыря — службу отслужил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Послание патриарха он зачитал перед нетленными мощами виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия — православных христиан, убитых в Великом княжестве Литовском в XIV веке. Заслушав пастырское обращение, верующие прикладывались к раке с мощами мучеников, зажигали свечи.
Первые православные верующие появились на территории Великого княжества Литовского, включавшего современные белорусские и украинские земли, после Крещения Киевской Руси в 988 году. Официально Литва избрала католический обряд православия в 1387 году при великом князе Ягайло.
Православными называют себя 145 тыс. жителей республики — две трети русскоязычного населения. В Литве насчитывается более 50 православных приходов.
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