Лукашенко призвал подбирать на госслужбу самых опытных управленцев

Глава государства дал понять, что реализация масштабных проектов, выполнение принятых решений во многом зависит от профессионализма управленческих кадров. «Поэтому к служащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но, прежде всего, госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами», — считает президент.

Тема борьбы с любыми проявлениями коррупции всегда присутствует в диалоге белорусского руководителя с республиканским руководством. Не был исключением и сегодняшний разговор на совещании. Он в очередной раз отметил, что в государственном аппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления. «Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане, — обратил внимание Лукашенко. — При том здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом говорю постоянно и это краеугольный камень любой моей президентской кампании».

Белорусский лидер считает недопустимым и чрезмерное разрастание бюрократического аппарата. За последние годы, по его словам, в стране проведена масштабная работа по оптимизации численности госслужащих: «Их количество сократилось на четверть и составляет чуть более 30 тысяч».

В то же время, президент выступил с критикой негативной тенденции, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается не только на месяцы, но и на годы. Лукашенко поручил правительству внести соответствующие предложения, «направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной».

Президент выразил особую заинтересованность мнением присутствующих относительно эффективности предложенных на совещании мер для повышения работы госслужащих. Был затронут и вопрос о финансовой составляющей обсуждаемой темы. Но «если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен», — заявил Лукашенко.

На совещании обсуждалась и целесообразность учреждения медали «За безупречную государственную службу».