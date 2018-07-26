Пашинян заверил, что Армения не хочет в НАТО

В то же время, по словам Пашиняна, это не исключает определённую степень взаимодействия с НАТО. Как отметил премьер, Армения уже довольно давно участвует в совместных программах с альянсом и будет это делать в дальнейшем.