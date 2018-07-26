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Пашинян: Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха
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Пашинян: Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Нагорно-Карабахской республики, заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" глава армянского правительства Никол Пашинян.
На вопрос "Вам не предлагали: "признайте Крым, а мы признаем Карабах?", Пашинян ответил отрицательно. На уточняющий вопрос "даже депутаты не предлагают?", премьер-министр Армении также ответил "нет".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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