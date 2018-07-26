Пашинян: Армении не предлагали признать Крым в обмен на признание Карабаха

На вопрос "Вам не предлагали: "признайте Крым, а мы признаем Карабах?", Пашинян ответил отрицательно. На уточняющий вопрос "даже депутаты не предлагают?", премьер-министр Армении также ответил "нет".