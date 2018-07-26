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Лукашенко отметил перспективы белорусско-кубинского сотрудничества
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Лукашенко отметил перспективы белорусско-кубинского сотрудничества 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Опора на идеи Фиделя Кастро и гуманистические принципы Кубинской революции «стала основой независимого пути развития Острова свободы». Эти слова содержатся в поздравлении, которое Александр Лукашенко направил в адрес руководства Кубы в связи с Днем национального восстания.
Обращаясь к председателю Государственного совета и Совета Министров Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу и первому секретарю ЦК Компартии Раулю Кастро Рус, белорусский лидер подчеркнул, что между обеими странами давно «сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы», — цитирует текст послания пресс-служба президента.
Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества целиком отвечает стратегическим интересам обоих государств. На Кубе отлично зарекомендовали себя еще на грани веков белорусские большегрузные самосвалы и безотказные в тропических условиях трактора МТЗ.
Растет и постепенно набирает обороты товарооборот с Островом свободы. В Гаване проходила и встреча белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству. А отсутствие проблем в политических отношениях между Минском и Гаваной стало дополнительным стимулом и для внешнеполитического взаимодействия.
Республики поддерживают друг друга в ООН, Движении неприсоединения и других международных организациях. Схожесть взглядов и жизненных принципов объединяют не только власти двух государств, но и народы. Несмотря на почти 9 000 километров, разделяющих страны, для многих кубинцев Беларусь стала второй родиной.
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