Лукашенко отметил перспективы белорусско-кубинского сотрудничества

Опора на идеи Фиделя Кастро и гуманистические принципы Кубинской революции «стала основой независимого пути развития Острова свободы». Эти слова содержатся в поздравлении, которое Александр Лукашенко направил в адрес руководства Кубы в связи с Днем национального восстания.

Обращаясь к председателю Государственного совета и Совета Министров Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу и первому секретарю ЦК Компартии Раулю Кастро Рус, белорусский лидер подчеркнул, что между обеими странами давно «сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы», — цитирует текст послания пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества целиком отвечает стратегическим интересам обоих государств. На Кубе отлично зарекомендовали себя еще на грани веков белорусские большегрузные самосвалы и безотказные в тропических условиях трактора МТЗ.

Растет и постепенно набирает обороты товарооборот с Островом свободы. В Гаване проходила и встреча белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству. А отсутствие проблем в политических отношениях между Минском и Гаваной стало дополнительным стимулом и для внешнеполитического взаимодействия.