Белорусам и украинцам упростят получение гражданства РФ

МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для белорусов и украинцев при получении гражданства России, сообщили в пресс-центре министерства.
В данный момент ведомство работает над законопроектом, который внесет соответствующие изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинцы являются потенциальными носителями русского языка, так как используют его в семейном кругу и в культурной сфере. Кроме того, этот народ близок по менталитету к россиянам.
В Белоруссии же русский язык является государственным.
Проект федерального закона поступит в правительство после завершения всех необходимых процедур.
Для получения российского гражданства мигрантам требуется иметь вид на жительство, жить в России более пяти лет с момента выдачи ВНЖ, иметь постоянную работу с официальным заработком, отказаться от другого гражданства и владеть русским языком.
Напомним, об отмене собеседования на русском языке для граждан Украины и Белоруссии заговорили в апреле 2018 года.