Белорусам и украинцам упростят получение гражданства РФ

Белорусам и украинцам упростят получение российского гражданства

МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для белорусов и украинцев при получении гражданства России , сообщили в пресс-центре министерства.

В данный момент ведомство работает над законопроектом, который внесет соответствующие изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации», передает РИА «Новости»

Отмечается, что украинцы являются потенциальными носителями русского языка, так как используют его в семейном кругу и в культурной сфере. Кроме того, этот народ близок по менталитету к россиянам.

Белоруссии же русский язык является государственным.

Проект федерального закона поступит в правительство после завершения всех необходимых процедур.

Для получения российского гражданства мигрантам требуется иметь вид на жительство, жить в России более пяти лет с момента выдачи ВНЖ, иметь постоянную работу с официальным заработком, отказаться от другого гражданства и владеть русским языком.