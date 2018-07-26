Ещё
Бывший полузащитник «Аякса» и «Урала» Манучарян вернулся в Армению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший полузащитник «Аякса» и «Урала» Манучарян вернулся в Армению 

SPORT24.ru 27 минут назад
Об этом сообщает корреспондент Sport24.ru Арарат Мамбреян. Футболист перешел в армянский клуб «Алашкерт». Манучарян на правах свободного агента подписал контракт с клубом до декабря.
Последние 7 лет Манучарян выступал за «Урал» — 109 матчей, 26 голов. Также полузащитник выступал за «Пюник», «Аякс», «Харлем», «АГОВВ». Манучарян — действующий футболист сборной Армении.
Манучарян — чемпион Армении (2002, 2003, 2004, 2010), обладатель Кубка Армении (2002, 2004), обладатель Суперкубка Армении (2002, 2004, 2010), лучший бомбардир Армении (2004), футболист года в Армении (2004), обладатель Кубка Нидерландов (2005/06, 2006/07), победитель Первенства ФНЛ (2012/13), обладатель Кубка ФНЛ (2012, 2013), финалист Кубка России (2016/17).
SPORT24.ru: последние новости
Собянин: «Болельщики ЧМ-2018 принесли Москве 14,8 млрд рублей» «Зенит» в день рождения Аршавина показал его лучшие голы за клуб 17-летний болельщик из Ганы умер в Москве во время ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип253
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным52
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»111
Маликов поразил сенсационным признанием о геях332
Порошенко расплылся в благодарностях перед США за Крым41
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение