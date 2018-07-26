Бывший полузащитник «Аякса» и «Урала» Манучарян вернулся в Армению

Об этом сообщает корреспондент Sport24.ru Арарат Мамбреян. Футболист перешел в армянский клуб «Алашкерт». Манучарян на правах свободного агента подписал контракт с клубом до декабря.

Последние 7 лет Манучарян выступал за «Урал» — 109 матчей, 26 голов. Также полузащитник выступал за «Пюник», «Аякс», «Харлем», «АГОВВ». Манучарян — действующий футболист сборной Армении