Бывший полузащитник «Аякса» и «Урала» Манучарян вернулся в Армению 

Об этом сообщает корреспондент Sport24.ru Арарат Мамбреян. Футболист перешел в армянский клуб «Алашкерт». Манучарян на правах свободного агента подписал контракт с клубом до декабря.
Последние 7 лет Манучарян выступал за «Урал» — 109 матчей, 26 голов. Также полузащитник выступал за «Пюник», «Аякс», «Харлем», «АГОВВ». Манучарян — действующий футболист сборной Армении.
Манучарян — чемпион Армении (2002, 2003, 2004, 2010), обладатель Кубка Армении (2002, 2004), обладатель Суперкубка Армении (2002, 2004, 2010), лучший бомбардир Армении (2004), футболист года в Армении (2004), обладатель Кубка Нидерландов (2005/06, 2006/07), победитель Первенства ФНЛ (2012/13), обладатель Кубка ФНЛ (2012, 2013), финалист Кубка России (2016/17).