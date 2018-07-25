Совет ЕЭК согласовал замену двух белорусских представителей в комиссии — СМИ

"Два белорусских министра-тяжеловеса Сергей Сидорский (министр ЕЭК по промышленности и АПК — ред.) и Валерий Корешков (министр ЕЭК по техническому регулированию — ред.) покидают Евразийскую экономическую комиссию. Им уже подобрали замену. Ротация кадров была одобрена советом ЕЭК 13 июля", — сообщил белорусский портал tut.by.

По информации агентства БелаПАН, «в ближайшее время эти кадровые вопросы будут рассмотрены на заседаниях Евразийского межправительственного совета (27 июля в Санкт-Петербурге — ред.) и Высшего евразийского экономического совета».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно критиковал работу белорусских представителей в ЕЭК, призывая их активнее отстаивать интересы республики, в частности, в сфере свободной торговли товарами. Так, в марте на фоне противоречий с Россельхознадзором о поставках белорусского молока в РФ , белорусский лидер призывал белорусских представителей в ЕЭК не имитировать деятельность, а «выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно „долбить“ их, пока они не будут решены».

Осенью 2016 года Лукашенко, критикуя ЕЭК и Евразийский экономический союз за невыполнение договоренностей, рассказывал о проводимом анализе участия Белоруссии в союзе. По его словам, если ситуация не изменится, «зачем платить деньги на содержание в Москве , держать там (в Евразийской экономической комиссии — ред.) высококлассных (белорусских) специалистов, мы лучше найдем им работу здесь (в Белоруссии — ред.)».

Сидорский, с 2003 по 2010 год занимавший пост премьер-министра Белоруссии, и Корешков, с 2006 по 2011 год руководивший Госкомитетом по стандартизации Белоруссии, занимают свои посты в ЕЭК с февраля 2012 года.