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Пашинян рассказал выпускникам военных вузов, что значит быть офицером
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Пашинян рассказал выпускникам военных вузов, что значит быть офицером 

Мир24 1 час назад
Премьер Армении Никол Пашинян поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы. Лучшим глава кабинета министров лично вручил дипломы.
Пашинян выразил уверенность, что военные будут безупречно выполнять поставленные перед ними задачи, и рассказал, что значит быть офицером Вооруженных сил Армении. «Быть командиром — значит быть ответственным за других, иметь волю и решимость отдать приказ биться до конца. Это очень большая ответственность, которую могут взять на себя только люди, наделенные силой и несгибаемой волей», — сказал премьер-министр.
Уже завтра многие из выпускников разъедутся по местам службы по всей стране.
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