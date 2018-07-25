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Белоруссия усилит контроль за соблюдением ограничений ввоза свинины из РФ
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Белоруссия усилит контроль за соблюдением ограничений ввоза свинины из РФ 

ТАСС 25 июля 2018
МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Белоруссия решила усилить контроль за соблюдением временных ограничений на ввоз свинины из Новгородской, Ивановской, Белгородской областей России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.
"По информации Международного эпизоотического бюро и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, на территории Новгородской, Ивановской, Белгородской областей зарегистрированы очередные случаи заболевания африканской чумой свиней. В связи с этим будет усилен контроль за соблюдением ранее введенных временных ограничений на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции", — отметили в департаменте.
Ведомство заявило о необходимости принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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