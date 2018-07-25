Белоруссия усилит контроль за соблюдением ограничений ввоза свинины из РФ

"По информации Международного эпизоотического бюро и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, на территории Новгородской, Ивановской, Белгородской областей зарегистрированы очередные случаи заболевания африканской чумой свиней. В связи с этим будет усилен контроль за соблюдением ранее введенных временных ограничений на ввоз на территорию Беларуси из этих регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции", — отметили в департаменте.

Ведомство заявило о необходимости принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.