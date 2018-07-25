Иностранцам разрешат находиться в Белоруссии без регистрации до 10 дней 

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Иностранные граждане, прибывающие в Белоруссию, смогут находиться в стране без регистрации в органах внутренних дел (ОВД) до 10 дней. Об этом сообщил в среду журналистам начальник отдела миграции департамента по гражданству и миграции МВД республики Вадим Заборонок.
В настоящее время иностранцы, в том числе прибывающие в безвизовом порядке, могут не регистрироваться до пяти суток.
"МВД подготовило законопроект, предусматривающий возможность освобождения от регистрации иностранцев сроком до 10 дней", — отметил представитель МВД Белоруссии.
В МВД, по его словам, не видят «никаких рисков» в увеличении сроков безвизового пребывания в стране иностранцев. «В большинстве своем в Республику Беларусь прибывают законопослушные иностранные граждане», — сказал Заборонок. Он подчеркнул, что в республике действует эффективная система наблюдения за безвизовым пребыванием иностранцев в Белоруссии.
30-дневный срок пребывания для иностранцев
Представитель МВД также пояснил, что находящиеся в стране иностранцы по пятидневному безвизовому режиму на момент вступления в силу указа о продлении безвизового въезда смогут легально находиться в стране до 30 дней. «Мы обсудили этот вопрос с коллегами из госпогранкомитета, министерства иностранных дел. Это позиция наших ведомств, никаких проблем в аэропорту при выезде не будет», — заверил Заборонок.
По его словам, в МВД Белоруссии рассчитывают на скорое возобновление консультаций с РФ по подготовке соглашения о взаимном признании виз. «Думаю, в ближайшее время будут продолжены консультации с российскими коллегами по работе над этим соглашением», — предположил представитель МВД Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июля своим указом увеличил срок безвизового пребывания иностранных граждан в стране с пяти до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в национальном аэропорту Минск. Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы считаются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется.
В соответствии с указом Лукашенко с 12 января 2017 года в Белоруссии начал действовать безвизовый порядок въезда в республику через аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая государства Евросоюза.