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Минск ожидает консультаций с Москвой по вопросу признания виз
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Минск ожидает консультаций с Москвой по вопросу признания виз 

РИА Новости 25 июля 2018
МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Минск ожидает в скором времени возобновления консультаций с Москвой по проекту соглашения о взаимном признании виз, сообщил в среду представитель МВД Белоруссии Вадим Заборонок.
В начале июня начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что Минск планирует в сентябре возобновить консультации с Москвой по большому соглашению о взаимном признании виз. Ранее Бегун также сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил компетентным органам завершить переговоры по соглашению в 2018 году, чтобы выйти на его подписание в 2019 году.
"Мы решили этот вопрос (о безвизовом пребывании болельщиков — ред.) на период крупных спортивных мероприятий в рамках маленького спортивного соглашения. Я думаю, что… в ближайшее время будут продолжены консультации с российскими коллегами по работе по этому соглашению", — сказал Заборонок журналистам.
Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.
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