Минск ожидает консультаций с Москвой по вопросу признания виз

В начале июня начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что Минск планирует в сентябре возобновить консультации с Москвой по большому соглашению о взаимном признании виз. Ранее Бегун также сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил компетентным органам завершить переговоры по соглашению в 2018 году, чтобы выйти на его подписание в 2019 году.

"Мы решили этот вопрос (о безвизовом пребывании болельщиков — ред.) на период крупных спортивных мероприятий в рамках маленького спортивного соглашения. Я думаю, что… в ближайшее время будут продолжены консультации с российскими коллегами по работе по этому соглашению", — сказал Заборонок журналистам.