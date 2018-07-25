Ещё
На белорусах поставят эксперимент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На белорусах поставят эксперимент 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В нескольких регионах Белоруссии будет проведен эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом в среду, 25 июля, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович, передает Tut.by.
По его словам, данный вопрос обсуждался на уровне правительства, после чего, решение об ограничении продажи спиртных напитков было принято. Карпович не назвал регионов, которых коснется эксперимент.
Также замминистра добавил, что после окончания эксперимента в МАРТ изучат, каким образом ограничения повлияли на сокращение уровня преступности и снижение криминальной обстановки в регионах.
В конце 2017 года МВД Белоруссии подготовило проект указа «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом». Ведомство предложило запретить продажу спиртных напитков в промежуток времени с 23:00 до 9:00, а в магазинах с площадью торгового зала 1 тысяч квадратных метров и более оборудовать отдельный зал для алкогольной продукции. Также было предложено поднять с 18 лет до 21 года минимально допустимый возраст для покупки алкоголя.
В том же году Белоруссия уступила Литве первую строчку в составленном Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) рейтинге стран по потреблению алкоголя на душу населения, и переместилась на второе место. По данным ВОЗ, на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след140
Россия пригрозила Грузии силой219
Крымский мост начал отделяться от Крыма558
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске54
Заявление Лолиты грозит международным скандалом292
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение