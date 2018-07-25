На белорусах поставят эксперимент

В нескольких регионах Белоруссии будет проведен эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом в среду, 25 июля, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович, передает Tut.by.

По его словам, данный вопрос обсуждался на уровне правительства, после чего, решение об ограничении продажи спиртных напитков было принято. Карпович не назвал регионов, которых коснется эксперимент.

Также замминистра добавил, что после окончания эксперимента в МАРТ изучат, каким образом ограничения повлияли на сокращение уровня преступности и снижение криминальной обстановки в регионах.

В конце 2017 года МВД Белоруссии подготовило проект указа «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом». Ведомство предложило запретить продажу спиртных напитков в промежуток времени с 23:00 до 9:00, а в магазинах с площадью торгового зала 1 тысяч квадратных метров и более оборудовать отдельный зал для алкогольной продукции. Также было предложено поднять с 18 лет до 21 года минимально допустимый возраст для покупки алкоголя.