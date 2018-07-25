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Рекордное число стран подтвердило участие в детском «Евровидении-2018»
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Рекордное число стран подтвердило участие в детском «Евровидении-2018» 

РИА Новости 58 минут назад
МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Участие в детском «Евровидении-2018», которое пройдет в Минске в ноябре, официально подтвердило рекордное для этого конкурса число стран, сообщила в среду пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании).
"Сегодня Европейский вещательный союз представил Белтелерадиокомпании, как организатору международного детского конкурса песни «Евровидение-2018», список всех стран-участниц нынешнего песенного форума. Свое участие официально подтвердили 19 стран: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Надерланды, Уэльс", — говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, по ее информации, в конкурсе в Белоруссии примет участие рекордное количество стран за всю историю детского «Евровидения» начиная с 2003 года.
"К слову, в первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году, когда форум принимал Минск, — 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 юных дарований", — заметили в пресс-службе.
По правилам конкурса, в нем могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого «Евровидения-2017» и официально включили его в состав участников детского песенного форума.
Международный детский конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Белоруссии в ноябре. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что представитель Украины в этом году не сможет участвовать в детском «Евровидении» из-за критического недофинансирования вещательной организации.
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