Рекордное число стран подтвердило участие в детском «Евровидении-2018»

МИНСК , 25 июл — РИА Новости . Участие в детском «Евровидении-2018», которое пройдет в Минске в ноябре, официально подтвердило рекордное для этого конкурса число стран, сообщила в среду пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании).

Армения, Австралия, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, "Сегодня Европейский вещательный союз представил Белтелерадиокомпании, как организатору международного детского конкурса песни «Евровидение-2018», список всех стран-участниц нынешнего песенного форума. Свое участие официально подтвердили 19 стран: Албания Азербайджан , Беларусь, Франция Сербия , Надерланды, Уэльс", — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, по ее информации, в конкурсе в Белоруссии примет участие рекордное количество стран за всю историю детского «Евровидения» начиная с 2003 года.

"К слову, в первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году, когда форум принимал Минск, — 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 юных дарований", — заметили в пресс-службе.

По правилам конкурса, в нем могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого «Евровидения-2017» и официально включили его в состав участников детского песенного форума.