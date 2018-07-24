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Премьер Армении создал комиссию по организации работ в рамках договора о ЕАЭС
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Премьер Армении создал комиссию по организации работ в рамках договора о ЕАЭС 

Прайм 16 минут назад
ЕРЕВАН, 24 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сформировал межведомственную комиссию по организации работ в рамках договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе правительства.
"Создать межведомственную комиссию с целью организации работы государственных органов, исходящей из соглашения о присоединении Армении к договору «О евразийском экономическом союзе», — говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте премьера.
Согласно документу, комиссия, в частности, должна организовать взаимодействие компетентных органов страны с Евразийской экономической комиссией, предварительно обсуждать вопросы повестки заседаний коллегии и совета ЕЭК, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета.
Комиссию возглавляет вице-премьер Армении Мгер Григорян. В ее состав входят представители министерств и ведомств.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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