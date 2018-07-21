Белоруссия пытается вернуть деньги за путевки «Натали Турс» через Ростуризм 

Белорусская сторона пытается договориться с Федеральным агентством по туризму в России о датах возврата денег по отмененным поездкам туристического агентства «Натали Турс». Об этом сообщило РИА «Новости».
С соответствующим заявлением выступил глава департамента по туризму Белоруссии Виталий Грицевич. Также он заявил, что все граждане Белоруссии, отдыхавшие по путевкам «Натали Турс», уже вернулись на родину и чувствуют себя хорошою
Министерство туризма Белоруссии ранее заявляло, что финансовые проблемы «Натали Турс» поставили под угрозу отдых граждан страны. Не менее 400 человек купили туры, которые впоследствии были аннулированы.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) привела общую сумму долга «Натали Турс» перед клиентами. Уведомление было опубликовано на официальном сайте.