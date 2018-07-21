Белоруссия пытается вернуть деньги за путевки «Натали Турс» через Ростуризм

С соответствующим заявлением выступил глава департамента по туризму Белоруссии Виталий Грицевич. Также он заявил, что все граждане Белоруссии, отдыхавшие по путевкам «Натали Турс», уже вернулись на родину и чувствуют себя хорошою

Министерство туризма Белоруссии ранее заявляло, что финансовые проблемы «Натали Турс» поставили под угрозу отдых граждан страны. Не менее 400 человек купили туры, которые впоследствии были аннулированы.