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Пашинян: присутствие российских пограничников на границе с Турцией важно для Армении
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Пашинян: присутствие российских пограничников на границе с Турцией важно для Армении 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Армения не намерена отказываться от присутствия российских пограничников на армяно-турецкой границе, поскольку контроль за ней в силу большой протяженности стал бы серьезной нагрузкой для республики. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Российские пограничники охраняют границу между Турцией и Арменией. И это очень нужно Армении, потому что для нас очень хорошо, что мы освобождены фактически, наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя такую ответственность защиты этой долгой границы", — сказал он, добавив, что российские пограничники также охраняют и армяно-иранскую границу.
Говоря о российской 102-й военной базе, премьер отметил, что является важной частью системы безопасности Армении, поэтому страна не намерена от нее отказываться. «Существование 102-й военной базы российской в Армении соответствует национальным интересам Республики Армения», — подчеркнул Пашинян.
Система охраны госграницы Армении с Турцией (345 км) и Ираном (45 км) полностью сохранилась со времен СССР. Основой для нынешнего пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года.
Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает четыре погранотряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт «Армения» в Ереванском международном аэропорту «Звартноц». Содержание российских пограничников в республике обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну.
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет (до 2044 года).
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