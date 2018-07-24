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Глава МИД Азербайджана заявил о планируемой встрече с коллегой из Армении
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Глава МИД Азербайджана заявил о планируемой встрече с коллегой из Армении 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в сентябре запланирована его встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по Карабаху.
Первая встреча Мамедъярова и Мнацаканяна прошла 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США).
"Да, встреча планируется. Нужно время для сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть предложение о встрече в рамках Генассамблеи ООН или же раньше. В сентябре планируется. Мы ко встрече готовы", — заявил Мамедъяров во вторник на пресс-конференции в Баку.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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