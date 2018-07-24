Лукашенко: В органах управления ненужных людей быть не должно

Глава Беларуси Александр Лукашенко во вторник проверил работу Академии управления при президенте, сообщает «МИР 24». По его словам, ненужных людей в этой сфере быть не должно.

Глава государства потребовал, чтобы к 1 сентября в вузе усовершенствовали учебный процесс и применили жесткую систему отбора студентов. Также необходимо повысить требования к преподавательскому составу и изменить методическую базу. Уже в этом году в академии уменьшили число слушателей, а также сократили специальности, которые дублируются в других вузах.

«Единственное учебное заведение при президенте. Там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и народу. Пусть это даже громко прозвучит, но это так. Надо сделать так, чтобы каждый человек был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное», — сказал Лукашенко.

Большинство абитуриентов академии — выходцы из регионов. По словам президента, это хорошо, ведь эти молодые люди видят жизнь не только в столице, но и в малых населенных пунктах.

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