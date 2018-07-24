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Лукашенко: В органах управления ненужных людей быть не должно
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Лукашенко: В органах управления ненужных людей быть не должно 

Мир24 24 июля 2018
Глава Беларуси Александр Лукашенко во вторник проверил работу Академии управления при президенте, сообщает «МИР 24». По его словам, ненужных людей в этой сфере быть не должно.
Глава государства потребовал, чтобы к 1 сентября в вузе усовершенствовали учебный процесс и применили жесткую систему отбора студентов. Также необходимо повысить требования к преподавательскому составу и изменить методическую базу. Уже в этом году в академии уменьшили число слушателей, а также сократили специальности, которые дублируются в других вузах.
«Единственное учебное заведение при президенте. Там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и народу. Пусть это даже громко прозвучит, но это так. Надо сделать так, чтобы каждый человек был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное», — сказал Лукашенко.
Большинство абитуриентов академии — выходцы из регионов. По словам президента, это хорошо, ведь эти молодые люди видят жизнь не только в столице, но и в малых населенных пунктах.
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