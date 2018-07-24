Ещё
Лукашенко обнулил усилия Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко обнулил усилия Москвы в угоду Западу 

News.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Сочи для переговоров. Привычная для союзников встреча может быть омрачена рядом политических скандалов: в Минске могут не утвердить нового посла России Михаила Бабича, а эксперты говорят о скорой отставке белорусского министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского. News.ru попытался разобраться в перипетиях российско-белорусских отношений.

Новый посол

С 2006 года Россию в Белоруссии представляет бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков. По мнению российских экспертов, в периодически возникающих спорах между Москвой и Минском он встаёт на сторону Белоруссии. Например, 23 июля Суриков заявил, что европейские санкционные товары попадают в Россию из Белоруссии не по вине Минска, а при посредничестве российских компаний.
«Большинство нарушений — это нарушения ввоза санкционных товаров российскими фирмами. Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — второй вопрос», — заявил дипломат.
Про продолжающийся с Белоруссией молочный конфликт Суриков сказал, что 
«у нас тоже нарушителей по качеству мясной и молочной продукции хватает».
Комитет по международным делам Совета Федерации рекомендовал Путину отправить в Минск нынешнего полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Эксперты отмечают, что столь высокий пост, который Бабич должен будет покинуть, говорит не о политической ссылке чиновника, а о важности, которую придаёт Кремль российско-белорусским отношениям. Аналитики не исключают, что полномочия Бабича могут быть расширены, а в зону его ответственности попадёт не только традиционный дипломатический функционал, но и возможности по развитию политических и экономических связей.
Согласно Венской конвенции, принимающая сторона должна в течение месяца утвердить нового посла другого государства. Имеющего опыт работы в спецслужбах Бабича в 2016 году хотели назначить послом на Украине, но Киев не одобрил кандидатуру. Сейчас, по данным портала «Реформация», Бабича может отвергнуть и Минск. Только Украина на официальном уровне считает Россию «страной-агрессором», а Белоруссия формально входит вместе с Россией в единое Союзное государство. Если кандидатура Бабича не будет одобрена, можно будет сделать вывод о серьёзном кризисе в российско-белорусских отношениях.

Неудобный министр

Издание «Белорусский партизан» со ссылкой на свои источники 23 июля сообщило, что заявление об отставке написал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, вместе с ним решил уйти министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.
Совсем недавно Сергей Сидорский отчитался о больших успехах на своём посту. По словам министра, за период с 2012 по 2018 год были сняты многие барьеры для работы промышленных предприятий, сегодня производители ЕАЭС участвуют в 62 проектах, направленных на импортозамещение в России. Как отмечают некоторые эксперты, именно плодотворная работа Сидорского по налаживанию связей с Россией и может стать причиной отставки. Белорусского чиновника всегда хорошо принимали в России, его супруга и дочь имеют российское гражданство и занимаются в России бизнесом. При этом Лукашенко часто позиционирует себя как единственного пророссийского политика в Белоруссии.
Не исключено, что Лукашенко просто хочет убрать с политической сцены самостоятельного политика. Сидорский работал премьером белорусского правительства с 2003, но был уволен после политического кризиса: 19 декабря 2010-го в Минске милиция силой разогнала тысячи протестующих, не признающих итогов прошедших президентских выборов. Накануне голосования в среде белорусской оппозиции ходили разговоры о выдвижении Сидорского в качестве единого кандидата. Лукашенко победил на выборах, но если бы он пошёл на поводу у протестующих и ушёл в отставку, исполнять обязанности президента стал бы глава кабмина Сидорский. Теперь он, возможно, не устраивает Лукашенко уже в должности министра Евразийской экономической комиссии.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России:
Михаил Бабич известен как технократ и довольно жёсткий чиновник, а потому может создать проблемы для белорусской власти. Нынешний посол Александр Суриков часто выступал больше не как посол России в Белоруссии, а как лоббист Минска. В команде Лукашенко опасаются не самого Бабича, а изменения парадигмы российско-белорусских отношений. Но эту парадигму в любом случае придётся менять. И если Бабич послом не станет, вместо него Москва пошлёт другого технократа, который будет проводить новую политику. В любом случае больше не будет таких преференций для Белоруссии, какие есть сейчас: безграничного доступа белорусских товаров на российский рынок, поставок оружия по сниженым ценам при несогласии открыть российскую военную базу и в условиях активизации блока НАТО вокруг российских границ.
Что касается слухов о скорой отставке Сергея Сидорского, они могут быть вполне оправданными. Сидорского нельзя назвать пророссийским политиком. Симпатии к России сохраняются у простых граждан Белоруссии, но в истеблишменте пророссийских политиков всех давно вычистили, за счёт этого Лукашенко может позиционировать себя как единственный союзник Москвы и надеяться на её поддержку.
Сидорского могут отстранить потому, что он более-менее самостоятельный политик, а таких Лукашенко не любит. Он давно увольняет всех, кто может конкурировать с ним за власть, вплоть до чиновников «второго эшелона». Ему не нравятся люди, которые могут выступать с инициативами, договариваться с другими государствами. Стоит помнить, что для Запада Лукашенко — «последний диктатор Европы», там согласятся на любую другую кандидатуру. Неоднозначное отношение к Лукашенко и в Москве. С одной стороны, он поддерживает хороший уровень отношений между странами, с другой — Лукашенко превратился в инструмент паразитирования белорусской элиты на российской экономике. Поэтому единственная возможность Лукашенко сохранить власть — избавление от всех конкурентов и поддержание системы, когда все чиновники знают, что независимо от заслуг их могут уволить в любой момент.
Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ:
Примерно два-три раза в год случается кризис в отношениях Москвы и Минска. Причина этого в том, что отношения строятся в ракурсе иждивенчества: Белоруссия хочет иметь от России дотации, кредиты, дешёвые энергоресурсы, но не готова идти ни на какие уступки. Минск не готов оказывать Москве даже политическую поддержку. Он не признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии, присоединения Крыма к России. Даже после того, как Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей и добился высылки российских дипломатов из ряда западных государств, белорусские официальные деятели стали делать двусмысленные заявления, а глава МИД Белоруссии Владимир Макей отправился в Великобританию, где провёл переговоры с членами британского правительства и экспертами, готовящими санкции против России. У Белоруссии также особые, довольно дружественные отношения с Украиной, Минск поставляет для ВСУ топливо, продовольствие.
Через Белоруссию в Россию идёт большой поток контрабанды европейских товаров, попавших под российские контрсанкции. Фактически Лукашенко обнулил усилия Москвы и за счёт этого набрал политические очки на Западе. Лукашенко также создал проблемы с границей внутри Союзного государства. Он разрешил въезд в страну гражданам Украины, европейских государств, а с 10 августа Белоруссию свободно смогут посещать и граждане Китая. Значит, нам надо устанавливать дополнительные барьеры на границе с Белоруссией.
Это всё происходит на фоне того, что нынешняя модель белорусской экономики не жизнеспособна без поддержки со стороны России. И вот такой человек, как Михаил Бабич может изменить ситуацию. Интересно, что в неприятии Бабича официальный Минск сейчас поддерживает прозападная белорусская оппозиция.
Если говорить про Сергея Сидорского, то это, скорее всего, обычная ротация кадров. С точки зрения политики, для Лукашенко безопаснее держать Сидорского в Москве, нежели в Минске. Но тут есть ещё один момент: Лукашенко хочет выстраивать больше политические отношения внутри Союзного государства, нежели экономические связи внутри ЕАЭС. Экономических выгод от членства в ЕАЭС практически нет. И Лукашенко может сменить Сидорского, который продвигал экономические интересы Белоруссии, на человека, который будет стараться сохранить нынешние политические отношения с Россией, построенные на односторонних преференциях со стороны Москвы.
News.ru: последние новости
Глава МИД Узбекистана посетит США Пашинян копирует Порошенко РФ запретила ввоз белорусской продукции «Славинпродукт»
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту146
Израиль сбил самолет
Путин дал добро на новый мегамост102
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Тяжелобольная Терехова не может говорить15
Новости партнеров
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение