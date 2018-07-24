Лукашенко обнулил усилия Москвы в угоду Западу

Новый посол

С 2006 года Россию в Белоруссии представляет бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков . По мнению российских экспертов, в периодически возникающих спорах между Москвой и Минском он встаёт на сторону Белоруссии. Например, 23 июля Суриков заявил, что европейские санкционные товары попадают в Россию из Белоруссии не по вине Минска, а при посредничестве российских компаний.

«Большинство нарушений — это нарушения ввоза санкционных товаров российскими фирмами. Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — второй вопрос», — заявил дипломат.

«у нас тоже нарушителей по качеству мясной и молочной продукции хватает». Про продолжающийся с Белоруссией молочный конфликт Суриков сказал, что

Комитет по международным делам Совета Федерации рекомендовал Путину отправить в Минск нынешнего полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Эксперты отмечают, что столь высокий пост, который Бабич должен будет покинуть, говорит не о политической ссылке чиновника, а о важности, которую придаёт Кремль российско-белорусским отношениям. Аналитики не исключают, что полномочия Бабича могут быть расширены, а в зону его ответственности попадёт не только традиционный дипломатический функционал, но и возможности по развитию политических и экономических связей.

Согласно Венской конвенции, принимающая сторона должна в течение месяца утвердить нового посла другого государства. Имеющего опыт работы в спецслужбах Бабича в 2016 году хотели назначить послом на Украине , но Киев не одобрил кандидатуру. Сейчас, по данным портала «Реформация», Бабича может отвергнуть и Минск. Только Украина на официальном уровне считает Россию «страной-агрессором», а Белоруссия формально входит вместе с Россией в единое Союзное государство. Если кандидатура Бабича не будет одобрена, можно будет сделать вывод о серьёзном кризисе в российско-белорусских отношениях.

Неудобный министр

Издание «Белорусский партизан» со ссылкой на свои источники 23 июля сообщило, что заявление об отставке написал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, вместе с ним решил уйти министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков

Совсем недавно Сергей Сидорский отчитался о больших успехах на своём посту. По словам министра, за период с 2012 по 2018 год были сняты многие барьеры для работы промышленных предприятий, сегодня производители ЕАЭС участвуют в 62 проектах, направленных на импортозамещение в России. Как отмечают некоторые эксперты, именно плодотворная работа Сидорского по налаживанию связей с Россией и может стать причиной отставки. Белорусского чиновника всегда хорошо принимали в России, его супруга и дочь имеют российское гражданство и занимаются в России бизнесом. При этом Лукашенко часто позиционирует себя как единственного пророссийского политика в Белоруссии.

Не исключено, что Лукашенко просто хочет убрать с политической сцены самостоятельного политика. Сидорский работал премьером белорусского правительства с 2003, но был уволен после политического кризиса: 19 декабря 2010-го в Минске милиция силой разогнала тысячи протестующих, не признающих итогов прошедших президентских выборов. Накануне голосования в среде белорусской оппозиции ходили разговоры о выдвижении Сидорского в качестве единого кандидата. Лукашенко победил на выборах, но если бы он пошёл на поводу у протестующих и ушёл в отставку, исполнять обязанности президента стал бы глава кабмина Сидорский. Теперь он, возможно, не устраивает Лукашенко уже в должности министра Евразийской экономической комиссии.

Богдан Безпалько , член Совета по межнациональным отношениям при президенте России:

Михаил Бабич известен как технократ и довольно жёсткий чиновник, а потому может создать проблемы для белорусской власти. Нынешний посол Александр Суриков часто выступал больше не как посол России в Белоруссии, а как лоббист Минска. В команде Лукашенко опасаются не самого Бабича, а изменения парадигмы российско-белорусских отношений. Но эту парадигму в любом случае придётся менять. И если Бабич послом не станет, вместо него Москва пошлёт другого технократа, который будет проводить новую политику. В любом случае больше не будет таких преференций для Белоруссии, какие есть сейчас: безграничного доступа белорусских товаров на российский рынок, поставок оружия по сниженым ценам при несогласии открыть российскую военную базу и в условиях активизации блока НАТО вокруг российских границ.

Что касается слухов о скорой отставке Сергея Сидорского, они могут быть вполне оправданными. Сидорского нельзя назвать пророссийским политиком. Симпатии к России сохраняются у простых граждан Белоруссии, но в истеблишменте пророссийских политиков всех давно вычистили, за счёт этого Лукашенко может позиционировать себя как единственный союзник Москвы и надеяться на её поддержку.

Сидорского могут отстранить потому, что он более-менее самостоятельный политик, а таких Лукашенко не любит. Он давно увольняет всех, кто может конкурировать с ним за власть, вплоть до чиновников «второго эшелона». Ему не нравятся люди, которые могут выступать с инициативами, договариваться с другими государствами. Стоит помнить, что для Запада Лукашенко — «последний диктатор Европы», там согласятся на любую другую кандидатуру. Неоднозначное отношение к Лукашенко и в Москве. С одной стороны, он поддерживает хороший уровень отношений между странами, с другой — Лукашенко превратился в инструмент паразитирования белорусской элиты на российской экономике. Поэтому единственная возможность Лукашенко сохранить власть — избавление от всех конкурентов и поддержание системы, когда все чиновники знают, что независимо от заслуг их могут уволить в любой момент.

Примерно два-три раза в год случается кризис в отношениях Москвы и Минска. Причина этого в том, что отношения строятся в ракурсе иждивенчества: Белоруссия хочет иметь от России дотации, кредиты, дешёвые энергоресурсы, но не готова идти ни на какие уступки. Минск не готов оказывать Москве даже политическую поддержку. Он не признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии, присоединения Крыма к России. Даже после того, как Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей и добился высылки российских дипломатов из ряда западных государств, белорусские официальные деятели стали делать двусмысленные заявления, а глава МИД Белоруссии Владимир Макей отправился в Великобританию, где провёл переговоры с членами британского правительства и экспертами, готовящими санкции против России. У Белоруссии также особые, довольно дружественные отношения с Украиной, Минск поставляет для ВСУ топливо, продовольствие.

Через Белоруссию в Россию идёт большой поток контрабанды европейских товаров, попавших под российские контрсанкции. Фактически Лукашенко обнулил усилия Москвы и за счёт этого набрал политические очки на Западе. Лукашенко также создал проблемы с границей внутри Союзного государства. Он разрешил въезд в страну гражданам Украины, европейских государств, а с 10 августа Белоруссию свободно смогут посещать и граждане Китая. Значит, нам надо устанавливать дополнительные барьеры на границе с Белоруссией.

Это всё происходит на фоне того, что нынешняя модель белорусской экономики не жизнеспособна без поддержки со стороны России. И вот такой человек, как Михаил Бабич может изменить ситуацию. Интересно, что в неприятии Бабича официальный Минск сейчас поддерживает прозападная белорусская оппозиция.