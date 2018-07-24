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Посол рассказал, почему бизнесмены ввозят «санкционку» через Белоруссию
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Посол рассказал, почему бизнесмены ввозят «санкционку» через Белоруссию 

РИА Новости 24 июля 2018
МИНСК, 24 июл — РИА Новости. Российские бизнесмены ввозят санкционную продукцию в РФ транзитом через Белоруссию, но непонятно, каким образом они получают белорусские сертификаты, заявил во вторник посол РФ в Минске Александр Суриков.
РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В октябре глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной. По его словам, за этим «стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами».
"А почему он может быть непричастен, российский бизнес (к ввозу санкционной продукции через Белоруссию — ред.)? Ведь это российский бизнес до санкций завозил польское яблоко, овощи с Западной Европы. Они, честно говоря, были дешевле, чем произведенные у нас, да и рынок был дефицитен, объемов производства России вместе с Беларусью не хватало, чтобы закрыть рынок. И когда он потерял эти доходы, что любой бизнес в первую очередь делает? Он же пытается эти доходы снова восстановить", — сказал Суриков журналистам.
Дипломат не исключил, что российские оптовики, ранее ввозившие продукцию, которая не относилась к санкционной, пытаются и сейчас «различными путями, не теряя договоры, поставщика, наработанные схемы» ввозить продукцию, уже ставшую санкционной.
"Я так предполагаю, что они везут до Беларуси, здесь их (перевозки — ред.) делают легальными практически, и дальше везут в Россию, это российские фирмы. Но вот как получают они сертификаты белорусские — это уже второй вопрос. Не берусь рассуждать на эту тему", — заявил посол.
По его мнению, таможенным службам двух стран нужно серьезнее взаимодействовать в вопросах недопуска санкционных товаров. «И не искать пути прикрытия нарушителей в той или иной точке. Надо занимать более жесткую и более объективную позицию по прослеживаемости санкционных товаров и по их недопуску на российский рынок», — добавил Суриков.
Во вторник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Минск полностью выполняет перед Москвой обязательства по недопуску на территорию России санкционных товаров транзитом через Белоруссию.
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