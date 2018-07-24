Лукашенко: Беларусь обладает потенциалом для баскетбольных соревнований

Беларусь обладает необходимыми возможностями и потенциалом для проведения соревнований по баскетболу самого высокого уровня. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном.

На встрече в Минске Лукашенко поблагодарил Бауманна за то, что ФИБА доверила Беларуси проведение чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. «Думаю, мы себя хорошо зарекомендуем в организации этого чемпионата, и вы нам доверите более сложные мероприятия», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС ).

Президент пообещал обеспечить «полный зрительский интерес». «Если мы за что-то возьмемся, то сделаем на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко.