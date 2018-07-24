У товаров из стран СНГ будет единая форма декларации 

Правила определения страны происхождения товаров на таможенных территориях государств — участников СНГ будут унифицированы. Соответствующий протокол ратифицировал Совет Федерации на пленарном заседании 24 июля.
Документ был подписан в Ташкенте 3 ноября 2017 года. Он вносит ряд изменений в Правила определения страны происхождения на таможенных территориях государств — стран СНГ. Предлагаемые нормы направлены на упрощение условий для участников внешнеэкономической деятельности и повышение эффективности предоставляемых правительствами стран содружества преференций.
В частности, данный протокол утверждает единую форму декларации о происхождении товаров, новый порядок и сроки направления запросов уполномоченных органов в случае возникновения оснований относительно подлинности сертификатов происхождения и условия технологических операций в отношении ряда товаров
Участниками Соглашения, вступившего в силу 16 марта 2011 года (для России — 23 июля 2011 года), и направленного на унификацию правил определения страны происхождения товаров на таможенных территориях государств — участников СНГ являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Молдова и Украина.