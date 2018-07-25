Определен рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий

Аналитическое агентство составило рейтинг лучших городов СНГ для путешествий по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.

Ереван в Армении, Кишинев в Ашхабад в Туркменистане. В первую десятку городов СНГ у туристов летом 2018 года вошли Баку в Азербайджане , Минск в Белоруссии , Алма-Ата в Казахстане Астана в Казахстане, Бишкек Киргизии , Ташкент в Узбекистане Молдавии , Душанбе в Таджикистане

По данным «ТурСтат», туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь — в Белоруссии, на горном курорте Чимбулак в Алматы, на курорте Боровое — в Казахстане, на озере Иссык-Куль — в Кыргызстане.

В среднем российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание. Самые недорогие летние туры в СНГ — в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга выбирают Баку и Астану.