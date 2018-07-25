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Определен рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий
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Определен рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Баку, Минск и Алма-Ата лидируют в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ, сообщает «ТурСтат».
Аналитическое агентство составило рейтинг лучших городов СНГ для путешествий по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.
В первую десятку городов СНГ у туристов летом 2018 года вошли Баку в Азербайджане, Минск в Белоруссии, Алма-Ата в Казахстане, Ереван в Армении, Астана в Казахстане, Бишкек в Киргизии, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
По данным «ТурСтат», туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь — в Белоруссии, на горном курорте Чимбулак в Алматы, на курорте Боровое — в Казахстане, на озере Иссык-Куль — в Кыргызстане.
В среднем российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание. Самые недорогие летние туры в СНГ — в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга выбирают Баку и Астану.
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