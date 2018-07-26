Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся в Петербурге на межправительственный совет

Белоруссии, Казахстана и "26-27 июля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении Киргизии ", — сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ . В кабмине уточнили, что в центре внимания встречи будут «вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы» ЕАЭС.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, всего повестка заседания включает около 20 вопросов. В частности, «предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС», отметили в пресс-службе. Кроме того, по данным Минска , будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки Союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другим вопросам.

Как правило, в первый день саммитов проходят неформальные встречи, основная программа заседания приходится на второй день, в данном случае — 27 июля.

В пресс-службе белорусского правительства ранее подтвердили, что в заседании 27 июля будет участвовать премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков

Также о своем решении принять участие во встрече в Петербурге сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян , хотя после перехода к парламентской форме правления в стране его статус предполагает участие в заседаниях на высшем уровне — глав государств Евразийского экономического союза. «Но поскольку пока нет юридических решений по формату встреч премьер-министров ЕАЭС, я решил завтра [26 июля] отправиться в Петербург на заседание председателей правительств», — написал глава армянского правительства на своей странице в Facebook, пояснив, что в случае его отсутствия на заседании «невозможно будет принимать решение».

Евразийский экономический союз

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В 2018 году в органах Союза, включая межправительственный совет, председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.