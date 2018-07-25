Пашинян обьяснил свое участие в заседании Евразийского межправсовета

"Завтра отправляюсь в Санкт-Петербург для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС (формат премьер-министров). Как вы знаете, исходя из статуса, возникшего в результате конституционных реформ, премьер-министр Армении вовлечен в формат глав государства в Высшем Евразийском экономическом совете. Этот вопрос решен де-юре, то есть здесь Армению продолжит представлять премьер-министр", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, пока правовые регулирования Евразийского межправительственного совета не приведены в соответствие с новой Конституцией Армении и в случае его неучастия в заседании совета премьер-министров решения приниматься не могут и формат будет парализован.

"Так как еще в дни бархатной революции я заявлял, что парализация ЕАЭС не является нашей целью, наоборот, мы должны сделать все, чтобы повысить эффективность нашего членства в этой организации, принял решение отправиться в Санкт-Петербург", — отметил Пашинян.