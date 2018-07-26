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Медведев прибыл в Петербург для участия во встрече премьеров стран ЕАЭС
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Медведев прибыл в Петербург для участия во встрече премьеров стран ЕАЭС 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ИА Regnum
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Председатель российского правительства в четверг примет участие в неформальном ужине глав делегаций и ряде других мероприятий, основная же программа заседания Евразийского межправительственного совета намечена на пятницу, 27 июля.
Как ранее сообщили в пресс-службе правительства РФ, в повестке встречи премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут вопросы цифрового развития, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, а также совершенствования нормативно-правовой базы.
В свою очередь, в пресс-службе правительства Белоруссии сообщали, что всего повестка заседания включает около 20 пунктов. В частности, «предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС». Кроме того, по данным Минска, будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки Союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другим вопросам.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В 2018 году в органах Союза, включая межправительственный совет, председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.
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