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Премьер Белоруссии примет участие в работе Евразийского межправительственного совета
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Премьер Белоруссии примет участие в работе Евразийского межправительственного совета 

ТАСС 23 июля 2018
МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который состоится 27 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
"На заседании предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС", — отметили в пресс— службе Совмина республики.
Также, по ее информации, будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки Союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другие вопросы. Всего повестка заседания включает около 20 вопросов, уточнили в правительстве Белоруссии.
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